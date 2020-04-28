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28 апреля,
2020
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Часть Томска осталась без воды из-за аварии на сетях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Часть домов Кировского и Советского района Томска, а также Губернаторского квартала остались без воды из-за аварии на водопроводе. Специалисты «Томскводоканала» устраняют аварию, сообщает пресс-служба компании.

Часть Томска осталась без воды из-за аварии на сетях

28 апреля специалисты «Томскводоканала» устраняют аварию на водопроводной линии диаметром 700 миллиметров в районе переулка Западного. В результате, холодное водоснабжение предварительно будет отсутствовать с 00:30 до 23:00 28.04.2020 по следующим адресам:


  • ул. Алтайская, 8/3, 10, 20, 24, 46а, 80, 120/1, 126, 128, 132;
  • ул. Сибирская;
  • ул. Набережной реки Ушайки, 18а, 18б, 22, 24;
  • пер. Нахановича, 4, 4а;
  • пер. Плеханова, 10, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;
  • ул. Рузского;
  • пер. Юрточный, 26, 28, 30, 32, 34, 27, 29, 33;
  • ул. Некрасова - кроме дома № 61;
  • ул. Аэродромная;
  • пер. Жуковского;
  • ул. Олега Кошевого, 4, 10; 14, 16, 20, 22, 28, 30, 36/1, 40, 42, 44а, 44б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 29, 35, 39, 41, 55;
  • ул. Челюскинцев;
  • ул. Украинская;
  • пер. Украинский;
  • ул. Восточная;
  • ул. Маяковского;
  • ул. Достоевского;
  • ул. Дальняя;
  • пер. Дальний;
  • ул. Ярославская;
  • пер. Ярославский;
  • пер. Казахский;
  • ул. Источная, 2, 2а, 6, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15в, 15, 17, 53;
  • ул. Тверская, 18;
  • ул. Петропавловская, 4, 7;
  • Казанский 1-й переулок;
  • Казанский 2-й переулок;
  • Казанский 3-й переулок;
  • пер. Мирный;
  • ул. Льва Толстого, 2, 4, 6, 24, 26, 30, 36, 38, 38 стр.5, 38в, 38г, 38б, 38/4, 1а, 1б, 3, 9, 15, 27, 33, 35, 41, 47;
  • ул. Сергея Вицмана;
  • ул. Трифонова, 8, 10, 10а, 18, 20, 22;
  • ул. Аркадия Иванова, 49;
  • ул. Эуштинская, 3, 3а, 5, 7, 9, 6, 8;
  • ул. Максима Горького, 2, 2а, 4, 6, 8, 22, 22/1, 24, 26, 64, 66, 15а, 17;
  • пер. Базарный, 6, 12;
  • ул. Дамбовая, 36;
  • пер. Западный;
  • пер. Луговой, 6, 12, 12а, 1г, 1б;
  • ул. Гоголя, 8, 8 стр.1, 8 стр.2, 10, 12, 12/1, 3, 7, 7а, 9, 11, 13;
  • ул. Степана Разина, 2, 4, 10, 14, 14а, 14в, 3, 19;
  • пер. Овражный;
  • ул. Лебедева, 8;
  • пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37;
  • пр. Ленина, 54а, 54б, 60/1, 72;
  • ул. Учебная, 1/1, 3/1, 5а, 5, 7, 7/1;
  • ул. Татарская, 1, 1а, 3;
  • Московский тракт, 2/7, 4, 4б, 6а, 6/1, 6/3, 8, 8б, 62, 11а, 11б, 19/1 (все строения), 19/2, 109б;
  • ул. Алексея Беленца, 2, 2а, 6, 8, 3, 5, 7, 9/1, 11, 11/1;
  • пер. Безымянный, 3;
  • ул. Жуковского - с № 1 по № 37 по нечетной стороне, с № 2 по № 44 по четной стороне.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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