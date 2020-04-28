Часть Томска осталась без воды из-за аварии на сетях

Часть домов Кировского и Советского района Томска, а также Губернаторского квартала остались без воды из-за аварии на водопроводе. Специалисты «Томскводоканала» устраняют аварию, сообщает пресс-служба компании.
28 апреля специалисты «Томскводоканала» устраняют аварию на водопроводной линии диаметром 700 миллиметров в районе переулка Западного. В результате, холодное водоснабжение предварительно будет отсутствовать с 00:30 до 23:00 28.04.2020 по следующим адресам:
- ул. Алтайская, 8/3, 10, 20, 24, 46а, 80, 120/1, 126, 128, 132;
- ул. Сибирская;
- ул. Набережной реки Ушайки, 18а, 18б, 22, 24;
- пер. Нахановича, 4, 4а;
- пер. Плеханова, 10, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;
- ул. Рузского;
- пер. Юрточный, 26, 28, 30, 32, 34, 27, 29, 33;
- ул. Некрасова - кроме дома № 61;
- ул. Аэродромная;
- пер. Жуковского;
- ул. Олега Кошевого, 4, 10; 14, 16, 20, 22, 28, 30, 36/1, 40, 42, 44а, 44б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 29, 35, 39, 41, 55;
- ул. Челюскинцев;
- ул. Украинская;
- пер. Украинский;
- ул. Восточная;
- ул. Маяковского;
- ул. Достоевского;
- ул. Дальняя;
- пер. Дальний;
- ул. Ярославская;
- пер. Ярославский;
- пер. Казахский;
- ул. Источная, 2, 2а, 6, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15в, 15, 17, 53;
- ул. Тверская, 18;
- ул. Петропавловская, 4, 7;
- Казанский 1-й переулок;
- Казанский 2-й переулок;
- Казанский 3-й переулок;
- пер. Мирный;
- ул. Льва Толстого, 2, 4, 6, 24, 26, 30, 36, 38, 38 стр.5, 38в, 38г, 38б, 38/4, 1а, 1б, 3, 9, 15, 27, 33, 35, 41, 47;
- ул. Сергея Вицмана;
- ул. Трифонова, 8, 10, 10а, 18, 20, 22;
- ул. Аркадия Иванова, 49;
- ул. Эуштинская, 3, 3а, 5, 7, 9, 6, 8;
- ул. Максима Горького, 2, 2а, 4, 6, 8, 22, 22/1, 24, 26, 64, 66, 15а, 17;
- пер. Базарный, 6, 12;
- ул. Дамбовая, 36;
- пер. Западный;
- пер. Луговой, 6, 12, 12а, 1г, 1б;
- ул. Гоголя, 8, 8 стр.1, 8 стр.2, 10, 12, 12/1, 3, 7, 7а, 9, 11, 13;
- ул. Степана Разина, 2, 4, 10, 14, 14а, 14в, 3, 19;
- пер. Овражный;
- ул. Лебедева, 8;
- пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37;
- пр. Ленина, 54а, 54б, 60/1, 72;
- ул. Учебная, 1/1, 3/1, 5а, 5, 7, 7/1;
- ул. Татарская, 1, 1а, 3;
- Московский тракт, 2/7, 4, 4б, 6а, 6/1, 6/3, 8, 8б, 62, 11а, 11б, 19/1 (все строения), 19/2, 109б;
- ул. Алексея Беленца, 2, 2а, 6, 8, 3, 5, 7, 9/1, 11, 11/1;
- пер. Безымянный, 3;
- ул. Жуковского - с № 1 по № 37 по нечетной стороне, с № 2 по № 44 по четной стороне.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.