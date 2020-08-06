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06 августа,
2020
Новости

Часть школьных занятий в новом учебном году пройдет дистанционно

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Новый учебный год в школах начнется в частично дистанционном формате, сообщает пресс-служба обладминистрации. Проходить удаленно будут занятия по таким предметам, как музыка, ИЗО и основы этики. Также стало известно, что для предотвращения распространения COVID-19 уроки физкультуры по возможности будут проводиться на открытом воздухе, а за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет для проведения уроков, кроме занятий по предметам, требующим специального оборудования, то есть уроков физики, химии, информатики и технологии.


Кроме того, при входе в образовательные учреждения в обязательном порядке нужно будет обрабатывать руки антисептиком и измерять температуру. Все помещения должны будут ежедневно дезинфицироваться, а также проветриваться несколько раз в день. При использовании школьных автобусов обязательной будет дезинфекция салона и использование водителем маски и перчаток.


Для студентов и преподавателей вузов будет обязательным ношение масок, но преподаватели смогут вести лекции без них при соблюдении социальной дистанции. Введут ли масочный режим в школах, пока неизвестно. Заселение в общежития начнется во второй половине августа, при этом для студентов, приезжающих из других регионов и стран, введут двухнедельную изоляцию. На это время им обещают предоставить технические возможности для дистанционного обучения. 


Ранее стало известно, что учебный год в томских школах и университетах начнется в обычном, а не дистанционном формате, так как власти посчитали, что эпидемиологическая обстановка в регионе становится более благоприятной.

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