Часть школ Томска перейдут на удаленку из-за отключения воды

Из-за отключения водовода № 9 с 23 по 25 апреля воды не будет в Кировском, Советском и части Ленинского районов Томска. Часть учебных учреждений не будет работать, а часть перейдет на удаленку.

Так 23 апреля не будут работать детские сады №№ 1, 2, 4, 5, 13 (корпуса на ул. Береговой и пр. Ленина), 19, 21, 22, 31, 33, 35, 39, 40, 45, 46, 50, 55, 57 (корпус на ул. Розы Люксембург), 60, 62, 63, 66, 73, 85, 86, 89, 93, 94 (корпус на ул. Водяной), 99, 103, 133, 135, а также дошкольное отделение школы № 40 и прогимназии «Кристина».





В школах №№ 2, 3, 4, 12, 15, 16, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45 (корпус на ул. Войкова), 49, 50, 54, «Перспектива», гимназиях №№ 2, 6, 18, лицеях №№ 1, 51, Сибирском лицее, Гуманитарном лицее, лицее при ТПУ, прогимназии «Кристина» будет организовано обучение в дистанционной форме в пятницу 23 апреля и в субботу 24 апреля.





Дистанционное обучение в дни отключения воды будет организовано и в муниципальных учреждениях дополнительного образования — Дворце творчества детей и молодежи, «Кедр», «Факел», «Планета», Центр сибирского фольклора, Томский Хобби-центр, «Синяя птица», «Звездочка», «Луч», «Доминанта» (структурное подразделение ДДТ «Искорка») и Детских школах искусств.





В учреждениях будет обеспечено дежурство персонала для недопущения аварийных ситуаций в период отключения водоснабжения и при возобновлении водоснабжения.