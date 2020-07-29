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29 июля,
2020
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Часть Октябрьского района останется без холодной воды 29 июля

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Октябрьском районе Томска отключат холодную воду. Так, воды не будет с 09:00 до 23:00 30 июля по следующим адресам:


  • ул. Белозерская, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8в, 8г, 10, 12;
  • пер. Белозерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
  • ул. Дальне-Ключевская, 25а, 25б, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60 стр. 3, 61, 62, 63, 64 стр. 8, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 103а, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а;
  • пос. Крутоовражный, 1, 5, 6, 6 стр. 1, 67в;
  • пр. Мира, 1/1, 4 стр. 5;
  • пер. Островского, 29б;
  • пер. Первомайский, 1/1, 1а, 3а, 3а, 5;
  • пер. Проектируемый, 5, 29;
  • проезд Проектируемый, 3, 5, 6, 8;
  • ул. Пушкина, 42а;
  • пл. Соляная, 2 кор. 5, 2 кор. 6, 2 кор. 7;
  • пер. Соляной, 13, 15, 17, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 50;
  • ул. Харьковская, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 16, 18.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

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