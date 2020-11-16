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16 ноября,
2020
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Часть Ленинского района Томска останется без холодной воды в понедельник

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

16 ноября с 22.00 дома на нескольких улицах Ленинского района Томска останутся без холодной воды, сообщает «Томскводоканал». 

Часть Ленинского района Томска останется без холодной воды в понедельник

«В связи с аварийными работами на водопроводных сетях холодное водоснабжение ограничат с 22:00 16 ноября до 07:00 17 ноября», — говорится в сообщении.


Отключение затронет дома по улицам Балагурной, Баргузинской, Батистовой, Большой Подгорной, Жигулевской, Кошурникова, 1-ой Мостовой, Мостовой, Раздольной, Северо-Каштачной, Смирнова, Сухумской, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Усть-Киргизка, 2-й Усть-Киргизский тупик.


Воды не будет также в переулке 2-м Северо-Каштачном, проспектеМира, проезде Кольцевому, в поселках 2-й ЛПК и Киргизка.

Список адресов в номерами домов опубликован на сайте «Томскводоканала».


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