Часть Ленинского района Томска останется без холодной воды в понедельник

16 ноября с 22.00 дома на нескольких улицах Ленинского района Томска останутся без холодной воды, сообщает «Томскводоканал».

«В связи с аварийными работами на водопроводных сетях холодное водоснабжение ограничат с 22:00 16 ноября до 07:00 17 ноября», — говорится в сообщении.





Отключение затронет дома по улицам Балагурной, Баргузинской, Батистовой, Большой Подгорной, Жигулевской, Кошурникова, 1-ой Мостовой, Мостовой, Раздольной, Северо-Каштачной, Смирнова, Сухумской, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Усть-Киргизка, 2-й Усть-Киргизский тупик.





Воды не будет также в переулке 2-м Северо-Каштачном, проспектеМира, проезде Кольцевому, в поселках 2-й ЛПК и Киргизка.

Список адресов в номерами домов опубликован на сайте «Томскводоканала».



