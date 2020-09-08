Новости
Часть домов Советского района останется без холодной воды
7 часов назад
Из-за аварийных работ холодное водоснабжение ограничат в части Томска. Холодной воды не будет с 22:00 8 сентября до 07:00 9 сентября по следующим адресам:
- Ул. Войлочная, 4, 6, 8, 10;
- Ул. Лебедева, 11, 11/3;
- Ул. Никитина, 24, 26 стр. 1, 49, 56;
- Ул. Тверская, 3, 14, 17/1, 29а;
- Пр. Фрунзе, 88, 92, 92а, 92б, 92в, 92г, 94.
«Томскводоканал» просит произвести запасы воды заблаговременно.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?