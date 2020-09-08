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08 сентября,
2020
Новости

Часть домов Советского района останется без холодной воды

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Из-за аварийных работ холодное водоснабжение ограничат в части Томска. Холодной воды не будет с 22:00 8 сентября до 07:00 9 сентября по следующим адресам:


  • Ул. Войлочная, 4, 6, 8, 10;
  • Ул. Лебедева, 11, 11/3;
  • Ул. Никитина, 24, 26 стр. 1, 49, 56;
  • Ул. Тверская, 3, 14, 17/1, 29а;
  • Пр. Фрунзе, 88, 92, 92а, 92б, 92в, 92г, 94.


«Томскводоканал» просит произвести запасы воды заблаговременно.

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