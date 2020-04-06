Часть домов на Каштаке осталась без холодной воды из-за аварии на сетях

6 апреля специалисты «Томскводоканал» устраняют аварийную ситуацию: на улице Карла Ильмера, 11 осуществляется переврезка аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм. В работах задействованы 18 человек и шесть единиц техники.





Из-за аварии холодной воды до 03:00 07 апреля не будет по следующим адресам ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 10/3, 12/3, 14, 16, 16/1; и ул. Говорова, 30, 32, 36а.





Добавим, что с 1 апреля «Томскводоканал» приступил к работам по замене участка водопроводной сети в начале улицы 79-й Гвардейской Дивизии. Летом здесь заменят асфальт на всю ширину проезжей части. Водителей предупреждают об ограничении движения на участке от дома № 2Б до дома № 5 с 1 по 10 апреля и просят по возможности выбирать для движения объездные пути.



