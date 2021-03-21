Часть домов Ленинского и Октябрьского районов останутся без холодной воды

В Октябрьском и Ленинском районах Томска в домах отключат холодную воду из-за ремонта на сетях. Ремонтировать сети будут 22 и 24 марта, сообщает «Томскводоканал».

Из-за ремонтных работ по переврезке новой водопроводной линии в Ленинском районе в понедельник, 22 марта, с 09:00 до 23:55 холодной воды не будет на улице Бердской, 16 строение 1, 25б, 27, 27 строения 1, 2, 7, 15, 27/1, 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/1 (27а).





Отключат холодную воду в домах по проспекту Ленина, 200/4, 206а, 206б, 207, 208, 208а, 215, 215 строение 1, 215а, 217, 217 строение 2, 217 строение 5, 217/1, 217б.







Холодной воды не будет на Пролетарской, 33, 33/2, 34; Розы Люксембург, 102а строение 2, 107, 107а, 111, 111/1, 113, 115, 115а, 119, 131, 133, 135, 141а; в переулке Добролюбова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.





В среду, 24 марта, из-за ремонтных работ на сетях холодную воду отключат с 09:00 до 21:00 на Бела Куны, 24/1, 24/3, 30, 32; Беринга, 15/1; Мичурина, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97; Сергея Лазо, 22, 26/1.





«Томскводоканал» просит томичей заблаговременно произвести запасы воды.





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