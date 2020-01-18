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Чаще всего кредиты в России берут семьи с детьми и матери-одиночки
39 минут назад
Аналитический центр НАФИ провел исследование. Эксперты выяснили, что чаще всего кредиты в России берут семьи с детьми и матери-одиночки.
Сообщается, что каждый третий россиянин, вне зависимости от уровня доходов, имеет непогашенный кредит.
Чаще других в России берут кредиты (51 %) матери-одиночки с двумя детьми и 45 % матерей-одиночек с одним ребенком, молодые работающие граждане в возрасте от 25 до 44 лет (41 %), работающие пенсионеры (36 %). Реже всех берут займы неработающие пенсионеры (17 %).
В исследовании приняли участие 85 тысяч респондентов, в каждом регионе были опрошены более тысячи человек.
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