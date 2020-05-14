«Час грязи про Томск»: мэр города ответил на фильм блогера Варламова

Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм блогера Ильи Варламова, который тот выпустил о Томске.

Спорно все в этой жизни. Я думаю, что он знал, зачем ехал. И цель его была предопределена далеко до поездки. Критику я нормально воспринимаю, но не он же эксперт в последней инстанции, чтобы критиковать нашу набережную или там показать проспект Ленина, как он показал. Покажите проспект Ленина сейчас, он будет европейскому облику соответствовать. По всем параметрам. А вот нашли такое время, такой ракурс и так показали, — сказал Кляйн.

«Томичи не заслуживают такого отношения. Не хочу с ним спорить. Люди сами видят все изменения. Они обязательно разберутся, где есть хорошо, а где плохо», — резюмировал Кляйн.

Он отметил, что фильм был «часом грязи» про Томск.

Напомним, Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. Неделю назад он выпустил фильм по итогам своей поездки.



«Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!» — написал Илья в анонсе. Он раскритиковал благоустройство новой набережной, отметил неудовлетворительное состояние томских тротуаров, нечищеные тротуары, отсутствие остановок.