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14 мая,
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«Час грязи про Томск»: мэр города ответил на фильм блогера Варламова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мэр Иван Кляйн прокомментировал фильм блогера Ильи Варламова, который тот выпустил о Томске.

«Час грязи про Томск»: мэр города ответил на фильм блогера Варламова

Спорно все в этой жизни. Я думаю, что он знал, зачем ехал. И цель его была предопределена далеко до поездки. Критику я нормально воспринимаю, но не он же эксперт в последней инстанции, чтобы критиковать нашу набережную или там показать проспект Ленина, как он показал. Покажите проспект Ленина сейчас, он будет европейскому облику соответствовать. По всем параметрам. А вот нашли такое время, такой ракурс и так показали, — сказал Кляйн.

Он отметил, что фильм был «часом грязи» про Томск.


«Томичи не заслуживают такого отношения. Не хочу с ним спорить. Люди сами видят все изменения. Они обязательно разберутся, где есть хорошо, а где плохо», — резюмировал Кляйн.

Напомним, Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. Неделю назад он выпустил фильм по итогам своей поездки.


«Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!» — написал Илья в анонсе. Он раскритиковал благоустройство новой набережной, отметил неудовлетворительное состояние томских тротуаров, нечищеные тротуары, отсутствие остановок. 

На YouTube фильм на момент написания новости посмотрели свыше 365 тысяч раз. У видео 21 тысяча лайков и 792 дизлайка. В комментариях многие томичи пишут, что согласны с мнением блогера и не обижаются на него.

«Час грязи про Томск»: мэр города ответил на фильм блогера Варламова

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