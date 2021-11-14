Четырехлетнему томичу с муковисцидозом требуется купить аппарат стоимостью 800 тысяч рублей

Четырехлетнему Грише Шевченко с муковисцидозом необходимо купить дорогое оборудование – систему VEST. Такой аппарат стоит 800 тысяч рублей, сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». На покупку оборудования не хватает 270 тысяч рублей.

«Проблемы со здоровьем сына были выявлены сразу же, — рассказывает папа Гриши Иван, — При рождении в первые сутки жизни выполнена экстренная операция – лапаротомия, резекция участка подвздошной кишки, двуствольная илеостомия и колостомия, простыми словами: внутриутробная перфорация кишечника из-за непроходимости, выведены стомы - трубочки.

В тоже время на основании генетического анализа, сыну поставлен диагноз муковисцидоз (смешанная форма) - генетическое заболевание, при котором из-за мутации гена скапливается густая вязкая слизь, которая закупоривает легкие и пищеварительную систему. Врач рекомендовал приобрести систему очистки дыхательных путей».

Система VEST состоит из компрессора и надувного жилета. Когда пациент надевает подключенный к генератору жилет, в который нагнетается воздух, на грудную клетку пациента воздействуют импульсы, помогающие очистить бронхи. По словам Ивана, бесплатно такие аппараты не выдают. Аппарат можно только купить. Стоимость данной системы Vest 800 000 рублей.