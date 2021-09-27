Четыре томских вуза прошли во второй этап программы «Приоритет 2030»

ТГУ, ТПУ, ТУСУР и СибГМУ стали обладателями базовой части гранта федеральной программы «Приоритет 2030», получив дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, теперь вузы претендуют на специальную часть гранта, которую смогут направить на исследования, создание наукоемкой продукции и технологий, а также обеспечение социально-экономического развития территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.
В целом, комиссия отобрала в программу «Приоритет 2030» 106 университетов из 49 городов страны. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. 28 университетов находятся в Москве, 11 — в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.
«По каждому вузу принимались самые тщательные решения. Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными целями развития нашей страны и региональной повесткой», — прокомментировал результаты министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Общее количество стратегических проектов всех участников «Приоритета 2030» – 409. Однако, по словам Фалькова, треть вузов оказались не готовы к будущим цифровым трансформациям и не смогли представить достойные стратегии развития.
«От чисто кадровых задач, которые важны, университеты должны перейти к исследовательской и инновационной повестке. Чтобы учить современным знаниям, навыкам и способностям, университету самому нужно быть на фронтире исследовательской и инновационной деятельности и инновационной повестки», — сказал научный руководитель «Приоритета 2030», профессор Московской бизнес-школы СКОЛКОВО Андрей Волков.
«Приоритет 2030» — программа, цель которой формирование широкой группы университетов. Они станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Все университеты-участники программы должны позволить сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.