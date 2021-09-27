Четыре томских вуза прошли во второй этап программы «Приоритет 2030»

ТГУ, ТПУ, ТУСУР и СибГМУ стали обладателями базовой части гранта федеральной программы «Приоритет 2030», получив дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, теперь вузы претендуют на специальную часть гранта, которую смогут направить на исследования, создание наукоемкой продукции и технологий, а также обеспечение социально-экономического развития территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.

В целом, комиссия отобрала в программу «Приоритет 2030» 106 университетов из 49 городов страны. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. 28 университетов находятся в Москве, 11 — в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.