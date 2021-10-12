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Четыре года лишения свободы: стрежевчанка ранила ножом своего ревнивого сожителя

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В декабре 2020 года 41-летняя жительница Стрежевого отдыхала в компании своего сожителя и знакомого мужчины. Сожитель отлучился примерно на час, а по возвращении внезапно приревновал свою женщину к гостю и начал ее оскорблять. За что был ранен кухонным ножом в правое плечо, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Стрежевской городской суд признал стрежевчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Прокурор настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы в связи с наличием у подсудимой непогашенной судимости за аналогичное преступление.

Суд согласился и приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

фото иллюстративное
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