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Четыре детсада в Томске обещают достроить в первом квартале 2022 года

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Мэрия обещает завершить строительство четырех детских садов на улицах Демьяна Бедного, Ивановского и Ивана Черных в первом квартале 2022 года. Ранее окончание работ планировалось на конец 2021 года.

Как рассказали в мэрии, и. о. мэра Михаил Ратнер вместе с участниками совещания побывали в каждом из строящихся корпусов детских садов, где обсудили проблемные вопросы и сроки окончания строительства. На этих четырех объектах строительно-монтажные работы вступили в завершающую стадию. Так, в корпусе детсада на улице Д. Бедного, 4а, рассчитанного на 220 мест, устраиваются наружные сети теплотрассы, внутренние инженерные сети, продолжаются отделочные работы. На территории детсада установлены части детской игровой площадки, смонтирован забор по периметру территории. Общая строительная готовность объекта составляет 76%.

Готовность двух корпусов детсада по улице Ивановского, 18 (на 220 и 145 мест) в мэрии оценили на 80-90%. Здесь идут работы по монтажу систем вентиляции, освещения, пожарного оповещения. Завершаются работы со стенами по облицовке и утеплению. Вокруг сада есть забор.

В корпусе детсада на 145 мест по улице Ивана Черных, 73 готовность оценили на 70%. Здесь проводится монтаж внутренних и наружных инженерных систем, электромонтажные и отделочные работы.

«Степень строительной готовности всех четырех детсадов достаточно высокая. Представители подрядных организаций заверили, что в феврале все работы будут завершены. Наша задача – в марте приступить к процедуре лицензирования образовательной деятельности этих дошкольных учреждений, с тем, чтобы наши томские ребятишки как можно скорее пошли в новые уютные и комфортные детские сады», — сказал Михаил Ратнер.

Предполагается, что после открытия этих детских садов, количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 1385, в том числе на 390 ясельных.

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