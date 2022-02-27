Четвертый день войны России с Украиной. Что происходит. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь.

16:00 Пресс-секретарь Президента Украины Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не будет принимать участие в переговорах с Россией в Гомеле. «Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российская сторона потребовала от украинской армии сначала сложить оружие.... Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель — есть только информационное давление», — сказал Никифоров», — пишет в телеграме «Новая газета».

15:50 Банк России выступил с первым заявлением после того, как Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией объявили, что намерены заморозить его активы, сообщает РБК. Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

15:30 Песков заявил, что это украинская сторона выбрала белорусский Гомель в качестве места переговоров, сообщают РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский, скоро он сделает заявление Ранее Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что вести переговоры в Беларуси невозможно.

15:15 Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла организации, сообщает МАТЧ ТВ.

15:00 Мэрия Купянска под Харьковом заявила, что российские войска мирно и без боя заняли город. После переговоров колонна техники ВС РФ продолжила движение в сопровождении украинских полицейских. Военных ВСУ в Купянске нет.

14:45 Минск подготовил все необходимое для переговоров РФ и Украины в Гомеле, обеспечивает решение протокольных вопросов, сообшили РИА Новости в белорусском МИД. Зеленский при этом в обращении к белорусам заявил, что Украина не будет вести переговоры в Минске. «Варшава, Братислава. Будапешт, Стамбул, но не Минск», — сказал он.

14:30 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами и готова начать их в Гомеле. В российскую делегацию вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств России, включая администрацию президента, отчитался Песков. «Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта стать посредником в переговорах с Россией.

14:10 Российские войска пытаются прорваться в Мариуполь, сообщает корреспондент «Украины 24». На подступе к городу идут бои. Также сообщается о боях на подступах к Киеву. Кроме того очевидцы выкладывают в соцсети кадры стрельбы, предположительно, в Харькове.

14:00 Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона Сил территориальной обороны». Иностранцам желающим вступить в данный легион Зеленский рекомендовал обратиться в посольства Украины в их странах.

13:40 По данным Минобороны Украины, потери российских войск составили 16 самолетов, 18 вертолетов, 102 танка, более 540 бронемашин разных типов, один зенитный ракетный комплекс «Бук», более 3000 военнослужащих, еще больше 200 человек взяты в плен. Российское Минобороны по-прежнему не распространяет никаких данных о потерях.

13:10 Минобороны РФ объявило, что Херсон и Бердянск «полностью блокированы». Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном «взяты под контроль», утверждается в утреннем сообщении российского Минобороны. По данным ведомства, всего уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления и 31 комплекс ПВО С-300. Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик, утверждается в сообщении.

13:00 Город Новая Каховка в Херсонской области полностью перешел под контроль российских войск, заявил мэр города Владимир Коваленко. Рядом с Новой Каховкой находится дамба Северокрымского канала, через которую вода подается в Крым.

12:30 Российские войска, предположительно, прорвали оборону Харькова. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов попросил не выходить на улицы города гражданское население.

12:00 Дизайнеры и иллюстраторы из России опубликовали открытое письмо, в котором осудили вторжение вооруженных сил РФ в Украину и потребовали уважать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. Письмо подписали более четырех тысяч человек. «Война — это агрессия, разрушение, эгоизм и расчеловечивание. Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности — проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь. Блокировка соцсетей, банковских и финансовых структур, доступов к стокам и прочим рабочим площадкам для дизайнеров и иллюстраторов, — все эти политические последствия войны парализуют функционирование целой сферы в стране».

11:30 Экс-депутат Госдумы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя выступила против войны. «Считала, что с вводом военных обстрелы прекратятся. Но они продолжились. Думала, наши войска остановятся на границе между Украиной и ЛНР и ДНР. К большому сожалению, я заблуждалась. То, что мы видим, это чудовищная ошибка. <…> Ошибка России, верховной власти. Можно даже согласиться, что военные объекты — это угроза, и точечные удары по оружию, которое НАТО натаскало в Украину, необходимы. Но наземная техника РФ вторглась вглубь чужой страны. Я считаю, что Россия не права — руководство страны не право».

11:15 Число беженцев из Украины продолжает расти, страну покинули около 150 тысяч человек, рассказала DW представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Джун-ах Гедини-Уильямс. Польша заявила о прибытии 100 тысяч, еще около 50 тысяч достигли Венгрии и Румынии, несколько тысяч — Молдовы. По оценкам ООН, общее число беженцев может достигнуть 4 млн человек.

11:00 «Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения», — заявил министр транспорта страны Тимо Харакка. Таким образом, Финляндия станет 11 страной, применившей эту меру. Ранее небо для российских самолетов закрыли Эстония, Латвия, Литва, Украина, Румыния, Словения, Польша, Великобритания, Чехия и Болгария.

10:50 В Киеве периодически слышится стрельба, сообщают очевидцы в соцсетях. Вот, что редакции рассказала жительница города Надежда: «Третью ночь в общем коридоре с животными (там стен побольше между окнами, поэтому безопасней). Ссорились с домашними по поводу того, нужно ли открывать переноску для кошки. Я считаю, что нужно, если, не дай Бог, нас убьет, у кошки будет шанс самостоятельно выбраться. Однако выпускать из переноски тоже нельзя, потому как может очутиться в районе двери, а там самое опасное место. Собака, что-то зная, не хочет доходить до выхода, писается в квартире или в подъезде, убираю, конечно же. Такие реалии».

10:35 Reuters пишет, что международная система межбанковских платежей SWIFT готова в ближайшие дни исполнить решение о санкциях против российских банков после «правового распоряжения».

10:20 Бой за аэропорт под Васильковым (Киевская область) продолжается, спасатели не могут приступить к ликвидации пожара на нефтебазе в соседнем селе, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. «Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может начать тушение. Сейчас удалось перекрыть поставки газа», — написал он.

Автор: Алиса Якубович / EPA / Scanpix / LETA Автор: Алиса Якубович / EPA / Scanpix / LETA