Четверть зарплаты — на лекарства: сколько тратят на свое лечение жители Томской области

44% томичей тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы, 16% жителей — 10-25%. Еще 5% респондентов расходуют на эти цели более четверти своих доходов, а 11% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки. Это следует из данных опроса, проведенного службой исследований hh.ru среди соискателей из Томской области.

60% опрошенных сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте старше 45 лет, которые представляют ресторанно-гостиничную сферу, являются управленцами и руководителями, водителями и представителями сферы науки и образования. Реже всего о снижении своих доходов сообщали ИТ-специалисты.

На медицину и врачей 37% жителей области обычно тратят до 10% своей заработной платы, 20% — до четверти, 3% — от 25% и больше. Чуть больше трети не тратят на это деньги вообще. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.