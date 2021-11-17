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«Четверо на одну»: в Северске грубо задержали жительницу города, которая отказалась надеть маску в магазине

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В Северске сотрудники полиции задержали женщину, которая отказалась надеть медицинскую маску в здании торгового центра. В задержании участвовали четыре сотрудника полиции. 

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как на улице Северска к женщине подошли сотрудники полиции и усаживают в служебную машину. Сама женщина спрашивает, на каком основании ее хватают, затем говорит, что на нее надевают наручники. «Мне больно, у меня гематома будет», — говорит она.

Свидетели произошедшего за кадром кричат следующее: «Четверо на одну! Из-за одной маски». 

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД ответила, что женщина отказалась выполнять требование полицейских, поэтому к ней применили физическую силу. По данным ведомства, днем 15 ноября полицейские проводили профилактические мероприятия в одном из торговых центров Северска. Они увидели 44-летнюю женщину, которая не соблюдала коронавирусные ограничения. Полицейские попросили женщину воспользоваться средствами индивидуальной защиты, однако та их проигнорировала.

«В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства, женщина оказала неповиновение, в связи с чем к ней была применена физическая сила», — сообщила пресс-служба областного УМВД.

В итоге, женщину привлекли к административной ответственности по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Напомним, в мае прошлого года полицейские из Северска жестко задержали посетителя ТЦ «Мармелайт» за отсутствие маски на лице. Тогда пресс-служба регионального УМВД заявила, что в ответ на просьбу надеть маску мужчина начал ругаться матом и сопротивлялся, когда его пытались забрать в отдел полиции для составления протокола. 

Масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 1 ноября регулярные проверки соблюдения масочного режима возобновились в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Начиная с 28 октября в Томской области стабильно фиксируется более 200 случаев заражения в сутки. Сейчас масочный режим в области продлен до 1 декабря.

С 8 ноября 2021 в регионе ввели новые правила для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.

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