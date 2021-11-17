«Четверо на одну»: в Северске грубо задержали жительницу города, которая отказалась надеть маску в магазине

В Северске сотрудники полиции задержали женщину, которая отказалась надеть медицинскую маску в здании торгового центра. В задержании участвовали четыре сотрудника полиции.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как на улице Северска к женщине подошли сотрудники полиции и усаживают в служебную машину. Сама женщина спрашивает, на каком основании ее хватают, затем говорит, что на нее надевают наручники. «Мне больно, у меня гематома будет», — говорит она.

Свидетели произошедшего за кадром кричат следующее: «Четверо на одну! Из-за одной маски».

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД ответила, что женщина отказалась выполнять требование полицейских, поэтому к ней применили физическую силу. По данным ведомства, днем 15 ноября полицейские проводили профилактические мероприятия в одном из торговых центров Северска. Они увидели 44-летнюю женщину, которая не соблюдала коронавирусные ограничения. Полицейские попросили женщину воспользоваться средствами индивидуальной защиты, однако та их проигнорировала.

«В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства, женщина оказала неповиновение, в связи с чем к ней была применена физическая сила», — сообщила пресс-служба областного УМВД.