Черное мангровое дерево из Тайланда впервые зацвело в ботсаду ТГУ

В Ботсаду ТГУ впервые зацвела люмнитцера прибрежная – черное мангровое дерево. Семена растения привезли в Томск семь лет назад с тайского острова Лан, в ботсаду оно представлено в единственном экземпляре.

«Черное мангровое дерево, или люмнитцера прибрежная, зацвело в нашем Ботсаду в первый раз, – цитирует пресс-служба ТГУ директора ботсада Михаила Ямбурова. – Она родом из Юго-Восточной Азии и получила своё родовое научное название в честь известного венгерского ботаника Иштвана Люмнитцера».