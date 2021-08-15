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Главная Новости Черное мангровое дерево из Тайланда впервые зацвело в ботсаду ТГУ
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Черное мангровое дерево из Тайланда впервые зацвело в ботсаду ТГУ

ТВ2
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4 часа назад

В Ботсаду ТГУ впервые зацвела люмнитцера прибрежная – черное мангровое дерево. Семена растения привезли в Томск семь лет назад с тайского острова Лан, в ботсаду оно представлено в единственном экземпляре.

«Черное мангровое дерево, или люмнитцера прибрежная, зацвело в нашем Ботсаду в первый раз, – цитирует пресс-служба ТГУ директора ботсада Михаила Ямбурова. – Она родом из Юго-Восточной Азии и получила своё родовое научное название в честь известного венгерского ботаника Иштвана Люмнитцера».

Автор:  пресс-служба ТГУ
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