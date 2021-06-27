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Главная Новости Через Томск прошел крестный ход на мотоциклах: фото
Новости

Через Томск прошел крестный ход на мотоциклах: фото

ТВ2
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день назад

26 июня мотоколонна с иконой святого князя Александра Невского, возглавляемая митрополитом Вятским и Слободским Марком, выехала из Томска в Новосибирск. Об этом сообщает томская епархия.

Томск стал серединой пути Александро-Невского крестного хода, стартовавшего во Владивостоке 12 июня. Впереди  его участников ждут еще две недели путешествия по российским городам, среди которых: Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

Участниками акции являются члены мотоклуба «Ночные волки», специально приехавшие во Владивосток из разных уголков страны, чтобы отправиться в это путешествие, а также представители местных российских мотоклубов.

«Приурочив свое путешествие к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, крестоходцы везут икону с частицей мощей святого в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру – туда, где покоятся честные мощи великого князя», – сообщает томская епархия.

На въезде в Томск крестный ход встретил на мотоцикле настоятель Свято-Феодосиевского храма иерей Евгений Маслич, возглавив мотоколонну, священник сопроводил гостей до Александро-Невского храма.

Особенностью этого крестного хода является постоянная изменяемость его состава – на протяжении всего пути к нему присоединяются члены местных мотоклубов, проезжая с ними часть маршрута. 

Едут мотоциклисты по трассе со скоростью 150–160 км/час. С собой они везут палатки, сухие пайки и газовые горелки – на случай поломки в пути или серьезной непогоды.

 

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