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08 мая,
2020
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Церемония подведения итогов «Томских шотов»-2020 пройдет онлайн

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Зато побывать на празднике смогут все желающие! Из-за затянувшегося режима самоизоляции Агентство новостей ТВ2 решило перенести церемонию награждения лауреатов и призеров конкурса «Томские шоты»-2020 из офлайна в онлайн. Кроме виртуального способа взаимодействия, все остальное будет реальным — общение, призы, победители и, конечно же, кино.

Ведущие Наталья Пелых и Алексей Колосов
Ведущие Наталья Пелых и Алексей Колосов

11 мая в 19.00 в инстаэфире ТВ2 ведущие Наталья Пелых и Алексей Колосов назовут авторов самых лучших короткометражек томского и не только производства. У всех, кто присоединится к вечеру короткого кино, будет возможность

А) познакомиться с достижениями малой отечественной киноиндустрии в экспресс-режиме,

Б) побывать в ньюс-руме ТВ2,

В) послушать живую музыку от NiNa Band,

Г) выиграть фирменный ТВ2-шный сувенир и

Д) поднять себе настроение.

Отвечать за трансляцию, а заодно и на самые интересные вопросы зрителей будет Александр Сакалов. В общем, не пропустите!

Видео: NiNa Band

11 мая, в семь вечера встречаемся здесь: https://www.instagram.com/tv2tomsk/

И напоминаем, что до 10 мая у вас есть возможность поддержать работу, которая лично вам кажется самой лучшей. Проголосовать можно по ссылке

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