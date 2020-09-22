Цены на жилье в новостройках к концу года могут вырасти на 15 %

По итогам 2020 года цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12-15 %. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости, сообщают «Известия». Как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. руб. Это на 3 % выше, чем месяц назад.

По мнению Попова, до конца этого года цены вырастут до 12 %. Это обусловлено высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5 % и тем, что многие решили снять накопления с депозитов и вложить их в недвижимость.





В свою очередь директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал, что в некоторых регионах России к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15 %. По его словам, это объясняется повышенным спросом на фоне ограниченного объема предложения.



Эксперты отмечают, что существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.





По данным Томскстата, по итогам II квартала 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Томской области составила 58 тысяч рублей, вторичном — 49 тысяч.