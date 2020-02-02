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02 февраля,
2020
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Цены на вареную колбасу и говядину в Томске самые высокие в Сибири

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты Томскстата проанализировали цены на основные продукты питания, действующие на конец января в городе Томске. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы в Томской области составляет 432,11 рубля – это самый высокий показатель в Сибири.

Цены на вареную колбасу и говядину в Томске самые высокие в Сибири

Дешевле всего вареная колбаса и ее аналоги стоят в Кемерове — около 340 рублей за килограмм. 

Как сообщает Томскстат, говядина в Томске стоит 364,48 рубля за килограмм. При этом самая дешевая цена на этот продукт в Кызыле — 271 рубль. 


При этом в Томске зафиксированы самые низкие цены на сливочное масло и сметану — 469,74 и 171,28 рублей за килограмм.


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