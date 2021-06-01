Цены на продукты, маркировка продуктов и штрафы: что изменится с 1 июня 2021 года

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1 июня вступают в силу очередные законодательные изменения. Рассказываем, какие именно изменения ждут россиян.

Возвращается «доковидный» порядок оформления пенсий и соцвыплат

С 1 июня отменяется упрощенный порядок начисления пенсий и других социальных выплат, введенный 1 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.



Теперь Пенсионный фонд возвращается к привычному очному формату работы, когда для оформления пособия требуется личный визит.

Поправки в закон о просветительской деятельности

С 1 июня вступили в силу поправки в закон о просветительской деятельности.

В частности, законом запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной и иной розни, в том числе посредством «сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации».

Понятие «просветительская деятельность» толкование в законе имеет широкое и определяется как «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок» для интеллектуального, духовного, творческого, физического или профессионального развития человека.

Цены на продукты

С 1 июня заканчивается действие постановления правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар. Сейчас крупную партию сахарного песка можно купить за 36 рублей за килограмм, в розницу за килограмм сахара придется заплатить 46 рублей.

С 5 июня вводится запрет на импорт гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет введен из-за стремительного роста экспорта, вызванного высокими мировыми ценами. В правительстве рассчитывают, что это позволит сохранить нужный объем крупы внутри страны и стабилизировать цены. Минсельхоз и эксперты неоднократно отмечали, что объемов гречихи в стране сейчас достаточно, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Маркировка для мороженого и сыров

С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка для мороженого и сыров. В настоящее время все томские производители этих продуктов, по данным регионального департамента потребительского рынка, готовы к новым требованиям.

С 1 сентября пищевики должны будут маркировать всю молочную продукцию со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря — со сроком годности 40 дней и менее. К декабрю 2023 года маркировка станет обязательной абсолютно для всей «молочки».

Предприятия активно готовятся к вводимым мерам: заключают партнерство с типографиями, закупают оборудование для прямого автоматического нанесения маркировки на производственной линии. Некоторые производители планируют применять ручной режим нанесения или этикетирование.

После введения маркировки потребитель через специальное мобильное приложение сможет проверить, не является ли данное молоко или молочный продукт контрафактным и кем оно произведено. Приложение можно скачать на сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Продажа SIM-карт

С начала лета начинают действовать поправки в закон «О связи», запрещающие торговлю SIM-картами вне сотовых салонов. Теперь их продажа с рук или в не предназначенных для этого местах влечет за собой административную ответственность. Исключения предусмотрены для автомобилей, специально оборудованных для обслуживания абонентов мобильной связи.



Также SIM-карты можно будет приобрести онлайн. Однако для этого потребуется электронная подпись.



Кроме того, в законе появилось требование об обязательной идентификации лиц, пользующихся корпоративной связью. До сих пор в таких случаях в абонентском договоре указывался не реальный человек, а предприниматель или компания, от имени которых было заключено соглашение.

Штрафы для автолюбителей