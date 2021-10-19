Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Цены на овсянку в России побили рекорды
Новости

Цены на овсянку в России побили рекорды

ТВ2 ТВ2

На фоне снижения урожая овса цена хлопьев, которые по статистике покупает почти половина россиян, бьет рекорды, пишет РБК. В России второй месяц килограмм овсяных хлопьев стоит больше 80 рублей.

Подорожание хлопьев в рознице зафиксировал Росстат. По данным ведомства, в августе 2021 года средние розничные цены на овсянку (очищенные и обработанные зерна овса) составили 80,5 рублей за килограмм. В сентябре цены возросли еще до 80,9 рублей.

Впервые за историю наблюдений Росстата  с 2000 года хлопья перешагнули планку в 80 рублей за килограмм. В августе и сентябре 2020-го цена держалась на уровне 72,1 руб. за 1 кг, что на 12% ниже, чем нынче. При этом дорожает не только геркулес, но и другие виды крупы для приготовления овсяной каши, в том числе хлопья быстрого приготовления. Цены на них выросли в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до 94 рублей за килограмм.

Как сообщил РБК представитель сети «Лента», поставщики повысили цены на овсяные хлопья «в пределах 20%». Представитель красноярской сети «Командор» Дмитрий Болотов рассказал, что овсяные хлопья подорожали примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. По его словам, основная причина - рост закупочных цен у поставщиков, которые не раз предупреждали о росте оптовых цен. Они в свою очередь выросли из-за удорожания сырья, упаковки, низкой урожайности, сокращения посевных площадей, засухи и тяжелых условий уборки урожая в Сибири и на Урале.

Отметим, в 2020 году цены на овсяные хлопья выросли в конце лета из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и Новосибирской области, где выращивают до 40% всего урожая.

Читайте также:

Цены на гречку в рознице перевалили 100 рублей за килограмм впервые за десять лет

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.