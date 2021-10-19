Цены на овсянку в России побили рекорды

Подорожание хлопьев в рознице зафиксировал Росстат. По данным ведомства, в августе 2021 года средние розничные цены на овсянку (очищенные и обработанные зерна овса) составили 80,5 рублей за килограмм. В сентябре цены возросли еще до 80,9 рублей.

На фоне снижения урожая овса цена хлопьев, которые по статистике покупает почти половина россиян, бьет рекорды, пишет РБК . В России второй месяц килограмм овсяных хлопьев стоит больше 80 рублей.

Впервые за историю наблюдений Росстата с 2000 года хлопья перешагнули планку в 80 рублей за килограмм. В августе и сентябре 2020-го цена держалась на уровне 72,1 руб. за 1 кг, что на 12% ниже, чем нынче. При этом дорожает не только геркулес, но и другие виды крупы для приготовления овсяной каши, в том числе хлопья быстрого приготовления. Цены на них выросли в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до 94 рублей за килограмм.



Как сообщил РБК представитель сети «Лента», поставщики повысили цены на овсяные хлопья «в пределах 20%». Представитель красноярской сети «Командор» Дмитрий Болотов рассказал, что овсяные хлопья подорожали примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. По его словам, основная причина - рост закупочных цен у поставщиков, которые не раз предупреждали о росте оптовых цен. Они в свою очередь выросли из-за удорожания сырья, упаковки, низкой урожайности, сокращения посевных площадей, засухи и тяжелых условий уборки урожая в Сибири и на Урале.

Отметим, в 2020 году цены на овсяные хлопья выросли в конце лета из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и Новосибирской области, где выращивают до 40% всего урожая.

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