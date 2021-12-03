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Цены на одежду и обувь могут вырасти в 2022 году на 25%

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Стоимость одежды и обуви в текущем году в России выросла на 10–15%. В 2022 году вещи могут подорожать еще на 15–25%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов аналитического и консалтингового агентства Fashion Consulting Group. По словам экспертов, причиной роста стало повышение стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожание логистических услуг.

В ФАС заявили, что не контролируют этот сегмент рынка. В Минпромторге отметили, что повышение цен наблюдается в преддверии выхода новых коллекций или обновления ассортимента одежды перед следующим сезоном.

По данным представителей ритейла, ткань в этом году подорожала в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7–15%, отметил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов. Как пояснили в «Эконике», бизнес для сдерживания роста цен увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети и выходит в новые каналы продаж. В 2022 году компания рассчитывает открыть 10–12 новых магазинов. В прошлом году она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando.

В OR Group (ранее «Обувь России») заявили, что компания сдерживает рост цен благодаря собственной марже. Представитель компании пояснил, что ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.

 

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