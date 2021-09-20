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Цены на гречку в рознице перевалили 100 рублей за килограмм впервые за десять лет

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Гречневая крупа в российских розничных магазинах подорожала и впервые за 10 лет стала стоить больше ста рублей за килограмм, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в августе 2021 года один кг гречки в магазинах в среднем по России стоил 102,5 рублей. В последний раз в 2011 году цена на гречку поднималась до 112 рублей за килограмм. Отмечается, что в 2020 году на цену крупы повлиял повышенные спрос, когда люди начали закупать продукты перед пандемией, но после этого цена на гречку продолжила расти.

Как пишет РБК, подорожание может быть связано с дефицитом на рынке. Так, «АФГ Националь», которая закупает и фасует крупы, считает, что на рост цен повлиял открытый экспорт и высокая цена на продукт за рубежом. Кроме того, заводы по производству крупы не вышли на полную мощность, поэтому оказались не готовы выдать те объемы гречки, которая востребована в продаже. Отмечается, что в регионах на цены влияет также сезонная нехватка перевозочных мощностей. По другой версии, стоимость крупы изменилась из-за летнего запрета экспорта гречки, который установило правительство. Как сказал РБК источник на рынке, после запрета производители придержали продукцию и оптовые цены повысились.

В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уточнили, что поставщики объявили о повышении отпускных цен на гречку и объяснили это сокращением запасов. Новый урожай еще не собран, но даже с учетом этого, уверяет компания, потребителям крупы хватит. «Совэкона» прогнозирует, что урожай 2021 года может быть близок к уровню 2020-го, этого объема хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.

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