Цены на гречку в рознице перевалили 100 рублей за килограмм впервые за десять лет

Гречневая крупа в российских розничных магазинах подорожала и впервые за 10 лет стала стоить больше ста рублей за килограмм, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в августе 2021 года один кг гречки в магазинах в среднем по России стоил 102,5 рублей. В последний раз в 2011 году цена на гречку поднималась до 112 рублей за килограмм. Отмечается, что в 2020 году на цену крупы повлиял повышенные спрос, когда люди начали закупать продукты перед пандемией, но после этого цена на гречку продолжила расти.