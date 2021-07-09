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Главная Новости Цены на бензин в Томске в среднем выросли на 1,64 рубля за полгода
Новости

Цены на бензин в Томске в среднем выросли на 1,64 рубля за полгода

ТВ2
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9 часов назад

В Томске средние потребительские цены на автомобильный бензин в конце июня 2021 года выросли на 1,64 рубля до 45,29 рубля за литр по сравнению с концом января 2021 года, сообщил Томскстат. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,85 рубля до 51,47 рубля за литр.

Бензин самой распространенной марки АИ-92 подорожал в Томске на 1,65 рубля до 43,27 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 1,77 рубля – 45,77 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 1,20 рубля – 50,58 рубля за литр.

Среди центров Сибирского федерального округа по сравнению с концом января 2021 года существеннее всего цены на бензин выросли в Горно-Алтайске: на бензин автомобильной марки АИ-92 – на 4,33 рубля, марки АИ-95 – на 3,71 рубля. На бензин автомобильной марки АИ-98 больше всего цены выросли в Омске – на 2,38 рубля. Цены на дизельное топливо выросли более всего в Красноярске (на 1,65 рубля) и Иркутске (на 1,59 рубля).

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