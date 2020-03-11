Цены на авиабилеты вырастут в ночь на 12 марта

Стоимость авиабилетов увеличится в ночь с 11 на 12 марта из-за колебаний рубля, сообщает biletik.aero. Перерасчет внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который проводится каждую неделю в ночь со среды на четверг, привязан к курсу рубля относительно доллара и евро, который устанавливает Центральный банк.





Но не исключено снижение цен в некоторые страны из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса, пишет РБК.

Представитель поисковика билетов Aviasales сообщил РБК, что сейчас на стоимость авиабилетов влияет также снижение спроса из-за коронавируса. По данным компании, 4 марта курс евро повышался на 4,25 %, но средний чек на международные рейсы, наоборот, упал на 9,72 %, до 12,7 тыс. рублей. Тогда подорожали билеты во Францию (на 16 %, до 18,9 тыс. рублей) и Чехию (на 21,4 %, до 12,8 тыс. рублей). Но в некоторые страны билеты подешевели: в Германию (на 4 %, до 12,9 тыс. рублей), Испанию (на 5 %, до 16,9 тыс. рублей) и Италию (на 11 %, до 12,03 тыс. рублей). «Некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в этих примерах», — отметили в пресс-службе компании.