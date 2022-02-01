Центры помощи для пациентов с признаками ОРВИ и ковида открылись при поликлиниках Томска

Центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19, открылись в томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2. Прием врачи будут вести в две смены с 8 до 20 часов.

«Рост заболеваемости уже дал большую нагрузку на систему здравоохранения, и прежде всего на амбулаторное звено. Значительно увеличилось число вызовов врачей на дом, обращений в кабинеты неотложной помощи. Центры позволят эту нагрузку снизить», — пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

По информации Наталии Метелевой, прием пациентов в центрах будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Запись пациентов будет вестись через регистратуры поликлиник и поступать в единую регистратуру для пациентов с респираторными симптомами.

«Медработники будут осматривать пациентов, брать анализы на новую коронавирусную инфекцию, открывать больничные листы и выдавать лекарственные препараты. При необходимости врачи будут направлять на дополнительные исследования, в том числе на компьютерную томографию», — отметила Наталия Метелева.

Направляться на осмотр в центры будут пациенты, имеющие возможность обратиться туда без использования общественного транспорта, чтоб снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции. При отсутствии такой возможности, в зависимости от состояния, к пациентам будут направляться респираторные бригады или «скорая».

По информации главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, в последние дни наблюдается небольшой рост обращений в «скорую».

«За последние четыре дня количество вызовов увеличилось с 585 до 681. Рост идет за счет неотложных вызовов с поводами: температура, насморк, боль в горле или кашель. Все неотложные вызовы к пациентам с респираторными симптомами обслуживаются бригадами в порядке очередности, после экстренных», — отметил Николай Родионов.