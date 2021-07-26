Центробанк: томичи стали реже жаловаться на навязывание услуг в банках

За первое полугодие 2021 года томичи 15 раз пожаловались в Банк России на навязывание различных финансовых услуг при оформлении потребительского кредита в банке. Для сравнения, год назад таких жалоб было 22. Общее число жалоб на продажу ненужных услуг в финансовых организациях Томска за 12 месяцев не изменилось и составило 25, из них девять относились к микрофинансовым организациям и одна — к страховой компании.

«Тактики навязывания меняются, человек может и не столкнуться с активным предложением каких-то дополнительных опций, а просто получить их в комплекте. Поэтому я рекомендую никогда не спешить с подписанием договора, а задать больше уточняющих вопросов менеджеру, обратить внимание на уже заполненные поля или проставленные отметки. Лучше возьмите документ домой и тщательно изучите. Помните, если подписали бумаги сразу, а позже поняли, что получили в нагрузку ненужные платные продукты или услуги, доказать, что они были навязаны, будет сложно. Ведь ваше согласие заверено собственной подписью на документах», — пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Исправить ситуацию при покупке полисов страхования может помочь 14-дневный «период охлаждения», когда законно можно отказаться от дополнительных финансовых услуг. С 29 декабря 2021 года клиенты банков, МФО и других кредиторов смогут отказываться от любых услуг, которые они вынужденно приобрели при заключении договора потребительского кредита или займа. Такой закон, разработанный при активном участии Банка России, уже подписал Президент РФ.

В банке это могут быть: страховка, юридическая поддержка, различные консультации, СМС-информирование, плата за выписки из бюро кредитных историй. В микрофинансовой компании — поиск поручителя, возможность улучшить кредитную историю, анализ кредитного рейтинга. Во всех случаях перечень таких услуг различный.

Деньги за навязанную услугу вернут за вычетом уже фактически понесенных расходов к моменту отказа, если клиент успеет подать заявление о расторжении договора с поставщиками таких услуг в течение 14 дней после его подписания.

Если организация станет игнорировать «период охлаждения» и отказываться расторгать договор, можно обращаться к финансовому омбудсмену, а также написать жалобу в интернет-приемную Банка России.