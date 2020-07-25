Добрые новости
25 июля,
2020
Новости

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25 %

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.


Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года. При этом некоторые эксперты считают, что это последнее снижение ставки в этом году.


«Данное снижение может быть последним в 2020 году, что подтверждается сочетанием очень мягкого сигнала о возможности дальнейшего снижения в тексте пресс-релиза и прогноза по инфляции на конец 2021 года, достаточно близкого к целевому», – цитирует ТАСС аналитика Дмитрия Куликова.


Ключевая ставка ЦБ РФ, по мнению экспертов, вернется в диапазон 5,5-6 %, но не превысит 6 %.


Ранее в агентстве поясняли, что выбор минимального значения ключевой ставки в диапазоне 4-5,5 % будет зависеть от того, насколько существенной угрозой для инфляционных ожиданий Банк России посчитает процесс снятия режима самоизоляции в середине лета по сравнению с угрозой слабого спроса.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.