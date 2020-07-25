Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25 %

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор допустил снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, это будет зависеть от динамики инфляции и развития экономики.





Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года. При этом некоторые эксперты считают, что это последнее снижение ставки в этом году.





«Данное снижение может быть последним в 2020 году, что подтверждается сочетанием очень мягкого сигнала о возможности дальнейшего снижения в тексте пресс-релиза и прогноза по инфляции на конец 2021 года, достаточно близкого к целевому», – цитирует ТАСС аналитика Дмитрия Куликова.





Ключевая ставка ЦБ РФ, по мнению экспертов, вернется в диапазон 5,5-6 %, но не превысит 6 %.





Ранее в агентстве поясняли, что выбор минимального значения ключевой ставки в диапазоне 4-5,5 % будет зависеть от того, насколько существенной угрозой для инфляционных ожиданий Банк России посчитает процесс снятия режима самоизоляции в середине лета по сравнению с угрозой слабого спроса.