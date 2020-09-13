Центробанк рассказал о новом способе мошенничества

Центробанк РФ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке, сообщает РБК со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.





Выяснилось, что мошенники звонили в банк через подмененные номера клиентов и запрашивали у системы сведения по остаткам денег на картах клиентов, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт. Эти данные они использовали, чтобы звонить клиентам банка, представляясь сотрудниками учреждения, и совершать кражи.



Мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.



Номера телефонов клиентов и принадлежащих им банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете.





Источник получения этих данных однозначно не установлен, однако в ЦБ предположили, что мошенники могли их получить из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.