Центробанк предлагает запретить в России криптовалюту и майнинг

Чтобы «снизить угрозы, обусловленные распространением криптовалют», Банк России предлагает изменить законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами), ввести наказание за нарушение этого запрета.

«Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», — говорится в документе.

Центробанк предлагает ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют, пишет ТАСС со ссылкой на доклад регулятора "Криптовалюты: тренды, риски, меры" .

Кроме того, предлагается законодательно запретить и ввести наказание за использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами РФ.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», — говорится в докладе ЦБ.

Регулятор считает, что также нужно запретить на территории страны майнинг криптовалют, так как текущий масштаб и распространение майнинга в будущем несут риски для экономики и финансовой стабильности. В докладе отмечается, что они создают непроизводительный расход электроэнергии, что ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки — нарастающий объем майнинга может увеличить углеродный след страны. Также майнинг, по мнению ЦБ, формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами и создает стимулы для обхода регулирования.

«Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — говорится в докладе.

Отметим, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), которая провела исследование привлекательности регионов России для майнинга криптовалют, самым благоприятным для этого регионом России оказался Красноярский край с его дешевым электричеством, развитыми телекоммуникациями и транспортом. При этом майнят больше в Иркутской, Новосибирской и Томской областях.