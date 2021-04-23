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23 апреля,
2021
Новости

Центробанк повысил ключевую ставку до 5%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% – до 5% годовых на очередном заседании совета директоров. Свое решение регулятор объяснил «темпом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения и бизнеса». 


«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — сообщил Центральный банк.


Также ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2021 году до 4,7-5,2%. К цели в 4% инфляция вернется только в середине 2022 года.


Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 19 марта на 0,25%  — до 4,5% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятор будет рассматривать и сохранение ставки, и повышение на 25 базисных пунктов или больше при определенных условиях. По ее словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, и в зависимости от этого Банк России будет рассматривать разные сценарии.

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