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Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%

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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%. Показатель достиг максимального с октября 2017 года уровня.

С конца июля 2020 года по 19 марта 2021 ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25%. Однако с весны регулятор стал повышать ключевую ставку, пытаясь сдержать темпы инфляции.  По итогам ноября годовая инфляция составила 8,4% — максимум с января 2016 года.

Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 года будет в диапазоне 7,4-7,9%. Однако 9 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила превышение верхнего предела. Кроме того, свой прогноз по инфляции обновило и Минэкономразвития. Так, глава ведомства Максим Решетников сказал, что темпы роста потребительских цен в стране могут быть от 8% и выше.
 
7 декабря Путин назвал высокие темпы роста потребительских цен в России главной проблемой как для экономики, так и для граждан. Он поручил правительству реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. В ЦБ же ранее заявили, что инфляция в России вернется к цели в 4% не раньше второй половины 2022 года. По словам Набиулиной, ЦБ опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года. 
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