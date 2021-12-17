Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%

С конца июля 2020 года по 19 марта 2021 ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25%. Однако с весны регулятор стал повышать ключевую ставку, пытаясь сдержать темпы инфляции. По итогам ноября годовая инфляция составила 8,4% — максимум с января 2016 года.