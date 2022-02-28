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Центробанк повышает ключевую ставку до 20% годовых

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Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых, сообщается на сайте регулятора. Ранее ключевая ставка составляла 9,5% годовых.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания», — говорится в сообщении регулятора.

В сообщении подчеркивается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из «оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте».

В отношении Центробанка введены санкции странами ЕС, Великобритании. 

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