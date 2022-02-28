Центробанк повышает ключевую ставку до 20% годовых

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания», — говорится в сообщении регулятора.



В сообщении подчеркивается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из «оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте».