Центробанк не изменил ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6,0 %. Об этом говорится в сообщении регулятора.





В комментарии банка подчеркивается, что хотя ситуация «развивается с существенным отклонением от базового прогноза» из-за коронавируса и падения цен на нефть, принимаемые правительством меры обеспечивают финансовую стабильность и оказывают поддержку экономике.





Центробанк также представил меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса: в частности, регулятор рекомендовал банкам не назначать штрафы за просрочку кредитов заболевшим заемщикам и пообещал поддержать кредитами малый и средний бизнес, а для кредитных организаций ослабить регулирование. Помимо этого, ЦБ ограничил возможность взимания комиссий при онлайн-покупках.





Добавим, курсы доллара и евро, установленные Центробанком на выходные, оказались значительно ниже, чем накануне. Доллар будет стоить 78 рублей и 4 копейки, а евро – 84 рубля и 15 копеек.