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Главная Новости Центральный суд арестовал директора заправки, которая взорвалась в Новосибирске
Новости

Центральный суд арестовал директора заправки, которая взорвалась в Новосибирске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Центральный суд Новосибирска арестовал на два месяца директора компании-оператора сети АЗС, одна из которых взорвалась 14 июня и сгорела. 

Пожар на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел вечером 14 июня. Пострадали 34 человека. Столб дыма и огня был виден с различных точек города. Очевидцы сообщали о выбивании стекол в соседних домах. Огонь перекинулся на стоящие рядом гаражи, в которых также происходила разгерметизация газовых баллонов.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После происшествия были задержаны 57-летний директор ООО «СибГаз» Роман Гармидер (фирма — оператор сети заправок «ЕвроГаз») и 37-летний инженер АЗС.

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