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21 августа,
2020
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Новости

Центр цифрового образования для детей «IT-куб» открылся в Томске

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в здании Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает пресс-служба обладминистрации. В этом году там планируют обучить не менее 400 детей.  

Центр цифрового образования для детей «IT-куб» открылся в Томске
Фото: Администрация Томский области

На организацию работы центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн. 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет.
 

Основными направлениями обучения в центре станут «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Технологии VR/AR» — виртуальная и дополненная реальность, «Алгоритмика и логика», «Кибергигиена и информационная безопасность», «Робототехника и программирование роботов».

Дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью школьного образования. И, конечно, оно должно быть интересным, увлекательным, полезным для молодого поколения, — сказал на открытии «IT-куба» губернатор Томской области Сергей Жвачин. — Новый центр делает ставку на цифровые технологии — самое прорывное направление мировой экономики. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей.

Прием заявок на обучение в «IT-кубе» уже начался, открыть его планируют в сентябре. Подать заявку на обучение, а также ознакомиться с необходимым перечнем документов для зачисления можно по ссылке. Количество бюджетных мест ограничено.

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