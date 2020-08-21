Центр цифрового образования для детей «IT-куб» открылся в Томске

Новости

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в здании Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает пресс-служба обладминистрации. В этом году там планируют обучить не менее 400 детей.

Фото: Администрация Томский области

На организацию работы центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн. 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет.

Основными направлениями обучения в центре станут «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Технологии VR/AR» — виртуальная и дополненная реальность, «Алгоритмика и логика», «Кибергигиена и информационная безопасность», «Робототехника и программирование роботов».

Дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью школьного образования. И, конечно, оно должно быть интересным, увлекательным, полезным для молодого поколения, — сказал на открытии «IT-куба» губернатор Томской области Сергей Жвачин. — Новый центр делает ставку на цифровые технологии — самое прорывное направление мировой экономики. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей.