Центр ядерной медицины планируют создать на базе томского Политеха, сообщает пресс-служба ТПУ. В нем будут готовить медицинских физиков и проводить обследования.

«У ТПУ есть колоссальные наработки, материальная база, кадровый потенциал, ТНИМЦ имеет возможность проводить клинические исследования, а наша компания — перенести разработки в производство», — считает руководитель проектов «Мединвестгрупп» Виктор Бабиков. Первый проректор ТПУ Андрей Яковлев также уверен, что технологии и навыки специалистов вуза позволяют участвовать в проекте.

Созданием Томского центра ядерной медицины будут заниматься Томский политехнический университет, Томский национальный исследовательский медицинский центр (ТНИМЦ) и группа компаний «МедИнвестГрупп». Соглашение о партнерском проекте было подписано 12 мая.

Планируется, что Центр ядерной медицины разместят в 11-м корпусе ТПУ. В него войдет комплекс учебных классов и учебно-научных лабораторий для подготовки радиологов, рентгенологов и технических специалистов.





При этом, как отмечает директор НИМЦ Владимир Степанов, в центре будут диагностировать не только онкобольных, а также обследовать пациентов с помощью метода ПЭТ/КТ.