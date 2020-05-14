Центр ядерной медицины планируют создать на базе томского Политеха, сообщает пресс-служба ТПУ. В нем будут готовить медицинских физиков и проводить обследования.
Созданием Томского центра ядерной медицины будут заниматься Томский политехнический университет, Томский национальный исследовательский медицинский центр (ТНИМЦ) и группа компаний «МедИнвестГрупп». Соглашение о партнерском проекте было подписано 12 мая.
«У ТПУ есть колоссальные наработки, материальная база, кадровый потенциал, ТНИМЦ имеет возможность проводить клинические исследования, а наша компания — перенести разработки в производство», — считает руководитель проектов «Мединвестгрупп» Виктор Бабиков. Первый проректор ТПУ Андрей Яковлев также уверен, что технологии и навыки специалистов вуза позволяют участвовать в проекте.
Планируется, что Центр ядерной медицины разместят в 11-м корпусе ТПУ. В него войдет комплекс учебных классов и учебно-научных лабораторий для подготовки радиологов, рентгенологов и технических специалистов.
При этом, как отмечает директор НИМЦ Владимир Степанов, в центре будут диагностировать не только онкобольных, а также обследовать пациентов с помощью метода ПЭТ/КТ.
Томский НИМЦ в созданном центре будет проводить обследования своих пациентов: прежде всего это онкобольные, но в перспективе – пациенты НИИ кардиологии и НИИ психического здоровья, – уточнил Степанов. – Кроме того, на базе центра мы сможем создавать новые оригинальные радиофармпрепараты. В конечном итоге мы ожидаем хороший социальный эффект – повышение качества лечения онкобольных и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.
Компания «МедИнвестГрупп» управляет сетью онко-радиологических центров «ПЭТ-Технолоджи». В сентябре 2019 года «МедИнвестГрупп» и власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП в сфере здравоохранения. В частности, компания сообщала о планах построить в Новосибирской области центр амбулаторной онкологической помощи к 2023 году.
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