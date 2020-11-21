Центр управления регионом открылся в Томской области

20 ноября в Томской области открылся Центр управления регионом (ЦУР), который должен стать площадкой по мониторингу, обработке и анализу обращений граждан с целью решения проблем органами власти.

ЦУР будет использовать в работе как официальные обращения граждан, так и опубликованные в открытых источниках, в частности, в социальных сетях и на интернет-форумах. Особое внимание ЦУР уделит сообщениям о работе таких сфер, как здравоохранение, образование, социальная защита, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, обращение с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальный комплекс.





«Мы знаем немало успешных примеров реального решения проблем людей с помощью современных доступных сервисов. Центр управления регионом поможет власти всех уровней не только общаться с людьми в удобной для них форме и в кратчайшие сроки. Но и быстрее разбираться в причинах возникновения проблем, оперативно реагировать на их устранение, выстроить эффективную управленческую систему», – прокомментировал замгубернатора Сергей Ильиных.





​​Кто возглавит эту структуру, пока не известно.