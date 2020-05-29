Центр «Семья» запускает онлайн-проект для томских родителей

В проекте психологи муниципального центра «Семья» расскажут родителям, как найти новые методы воспитания и нестандартные подходы к детям, сообщает пресс-служба мэрии.





Онлайн-проект называется «Детки на каникулах». Первая встреча участников и организаторов пройдет в День защиты детей - 1 июня в 19.00 на платформе ZOOM. Для подключения необходимо ввести идентификатор 4752126054 и пароль 123456.





«Специалисты расскажут, как вернуть детям мотивацию, как развить мышление и укрепить дух ребенка», — анонсирует мэрия.





Добавим, что с 27 мая Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» переехал и принимает томичей по новому адресу: улица Вершинина, 25. Обратиться в Центр можно по предварительной записи. При этом отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, продолжит работу на Говорова, 76/1.









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