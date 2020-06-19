Центр «Семья» просит помочь томичкам, подвергшимся домашнему насилию

Центр «Семья» продолжает акцию «Шесть рукопожатий», цель которой помочь женщинам, подвергшимся домашнему насилию, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Информация об акции опубликована на сайте организации.

На сегодняшний день они нуждаются, в исправной бытовой технике, в продуктовых и гигиенических наборах, в лекарствах, в детских вещах и игрушках, одежде и постельном белье. А также в финансовой помощи.





«Все необходимые вещи Вы можете привозить по предварительной договоренности по тел. 624400 на адрес ул. Говорова 76/1. Если Вы хотите оказать финансовую помощь, то денежные средства можете переводить по реквизитам, размещенным на нашем сайте с пометкой: «благотворительность», — говорится в сообщении.





В центре также поблагодарили тех томичей и томичек, которые ранее откликнулись на акцию «Шесть рукопожатий».