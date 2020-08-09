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09 августа,
2020
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Новости

Центр «Семья» через «Шесть рукопожатий» оказал помощь 30 томичкам

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В томском центре профилактики и социальной адаптации «Семья» завершилась благотворительная акция «Шесть рукопожатий». Акция проходила в рамках проекта #Семьяпротивнасилия. В течение нескольких месяцев для томичек, ставших жертвами домашнего насилия или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в центре принимали благотворительную помощь в виде исправной бытовой техники, одежды, продуктовых наборов, вещей первой необходимости для детей, игрушек. 

Центр «Семья» через «Шесть рукопожатий» оказал помощь 30 томичкам
Фото: https://vk.com/semjatomsk

На призыв помочь нуждающимся откликнулись как обычные томичи, так и торговые сети. В итоге помощь была оказана 30 женщинам и 20 детям. Им передали мебель, коляски, одежду и обувь, бытовую химию и другие нужные вещи. Отдельным адресатом стал социальный приют, которому подарили развивающий напольный коврик для детей.


Кроме того, в рамках акции центр «Семья» провел для своих подопечных встречу «Жизнь во время пандемии», на которой говорили о том, как наиболее безболезненно пережить период карантина и кризиса. После встречи 10 семей также получили помощь в виде предметов первой необходимости.


Несмотря на то что благотворительная акция «Шесть рукопожатий» закончилась, помощь нуждающимся в центре «Семья» принимать продолжают. Все, кто хочет и может ее оказать, могут звонить по телефону (3822) 624-400. Адрес приема помощи: улица Говорова, 76/1.

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