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14 июля,
2020
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Центр развития городской среды разрабатывает проект благоустройства Буфф-сада

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Центр развития городской среды Томской области приступил к разработке проекта благоустройства Буфф-сада в Томске. Томичи могут высказать пожелания по благоустройству, приняв участие в опросе.

«Чтобы территория оставалась привлекательной для жителей, мы стараемся учесть пожелания каждого сразу на этапе сбора предложений, — прокомментировал руководитель центра Константин Казанцев. — Сейчас мы собираем пожелания и мнения горожан по изменению территории Буфф-сада». Пройти анкетирование можно по ссылке.

Центр развития городской среды разрабатывает проект благоустройства Буфф-сада

Буфф-сад — городской парк, расположенный между улицами Гоголя, Герцена, Вершинина, Карташова. Его название, если перевести первую часть с французского, означает «шутовской парк». 


Последний комплексный ремонт в парке проходил в 2003 году. Тогда «Томскнефтехим» выделил деньги, на которые восстановили газоны, отремонтировали дорожки, установили скамьи, обновили деревянные скульптуры, сделали санитарную обрезку деревьев, соорудили фонтан и каскадный водопад. 


В 2018 году в мэрии Томска представили проект развития территории Буфф-сада. Инвестором по благоустройству планировала стать «Сибирская Аграрная Группа». Работы на территории Буфф-сада были запланированы на пять лет. В проекте предлагалось разделить территорию сада на четыре зоны: культурно-событийную, зону активного отдыха, тихого досуга и сервисную зону. В частности, планировали установить площадку для самодеятельности, декоративную ель, а также разместить скульптуры томских ученых.


Однако после критики проекта «Сибирская Аграрная Группа» отказалась от его реализации.


В 2020 году мэрия Томска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запустила рейтинговое голосование. Нужно было выбрать территории, которые больше всего нуждаются в благоустройстве. Одним из победителей стал Буфф-сад. Работы по его благоустройству пройдут в 2021 году.

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