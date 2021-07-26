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Главная Новости Центр разработки Тинькофф открывается в Томске
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Центр разработки Тинькофф открывается в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

В Томске открывается Центр разработки Тинькофф-банка. Подобные открытия запланированы еще в восьми городах России и Беларуси. В итоге, Тинькофф Центры Разработки будут открыты в 18 городах. 

Автор:  предоставлено компанией

«Мы уже несколько лет развиваем Центры разработки по всей России. Сейчас в команде больше 1300 разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов страны. У нас нет ни одного продукта, который бы разрабатывался и поддерживался без участия специалистов из Центров разработки. Модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и у нас большие планы по ее масштабированию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сотни талантливых ребят станут частью нашей команды», — комментирует директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.

В задачи сотрудников Центра входит создание продуктов и для платформы Tinkoff.ru, и работа над проектами для внешнего рынка. В целом, компания планирует трудоустроить больше 800 человек до конца года. Это могут быть студенты технических вузов, джуниор-специалисты, продвинутые разработчики, QA-инженеры, аналитики и продакт-менеджеры. 

В компании подчеркивают, что все специалисты Центров могут пользоваться всеми преимуществами компенсационного пакета, а также специальными предложениями для сотрудников компании: могут участвовать в митапах, конференциях, мероприятиях ИТ-сообществ и не только

27 июля 2021 в 19:30 Тинькофф проведет день открытых дверей и приглашает всех, кто интересуется разработкой, в особенности бэкенд-разработчиков на языках Python и Java, а также мобильных разработчиков и SRE-инженеров. 

Встреча пройдет онлайн. Для участия нужно зарегистрироватьсяВо время трансляции участники узнают, как устроены центры разработки, с каким стеком технологий и проектами работают команды, смогут задать вопросы. Спикеры расскажут о карьерных перспективах и о том, как проходит интервью в Тинькофф.

Автор:  предоставлено компанией

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