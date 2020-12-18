Центр памяти раскулаченных в томской Палочке оказался на грани закрытия

«Когда мы все это затевали (создание Центра — ред.), мы опирались на указ президента от марта 2016 года, где говорится, что НКО, занимающиеся увековечиванием памяти, восстановлением братских захоронений, дается «зеленый свет» и оказывается вся необходимая помощь, — говорит Ирина Янченко. — А оказывается, это все только на бумаге. Администрация ни местная, ни районная ничем помочь не могут. Во-первых, у нас нет необходимого статуса. Чтобы попасть в реестр социально значимых НКО, которые могут на конкурсной основе претендовать на субсидирование — в том числе, и оплаты ЖКУ — надо чтобы организации было не меньше года. Общественную организацию «Живая память Верхнекетья» мы зарегистрировали только в марте этого года — чтобы взять в аренду помещение. Так что до года нам далеко. Мы написали обращения — и в администрацию президента, и в министерство культуры, чтобы нас кто-то взял на баланс. Но балласт никому не нужен...».