Центр памяти раскулаченных в томской Палочке оказался на грани закрытия
Первый в стране Центр памяти раскулаченных, открытый в томской Палочке в конце нынешнего августа, может закрыться. 19 декабря в нем могут отключить свет из-за двухмесячного долга.
«Завтра к нам должны приехать и отключить свет, а отключение света значит и отключение электрического отопления и разморозку всей отопительной системы, которую мы сделали на деньги гранта, — говорит одна из основательниц Центра Ирина Янченко. — Будет рушиться ремонт, отклеятся обои, потому что температура на улице же доходила до минус 30-ти».
Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке Центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом.
Изначально под Центр Ирина с Гульнарой планировали обустроить небольшое здание бывшей совхозной конторы. Договорились с его владельцем-предпринимателем, составили проект обустройства, запроектировали печное отопление. Но, по словам Ирины Янченко, местные власти запретили использовать это здание по причине его аварийности. И выделили активисткам-общественницам двухэтажное здание школы, закрытой более 10 лет назад — гораздо большее по площади.
«По гранту мы сделали монтаж отопительной системы, поставили котел — он был самодельный, но с использованием элементов, купленных в магазине, единственное, нужно было кожух на него надеть, и этот котел потреблял очень небольшой объем киловатт, — говорит Ирина Янченко. — Но приехали с проверкой представители администрации и сказали, что, если не поставите «магазинный», выпишем штраф 60 тысяч рублей. Поставили. Брали самый маленький, именно под наш метраж. Но он накручивает на 46 тысяч в месяц!».
11 тысяч рублей, набежавших за сентябрь, создательницы Центра оплатили из своих денег. Но так как в гранте не заложены такие высокие расходы на коммунальные услуги, стал копиться и расти долг. На данный момент он составляет около 70 тысяч рублей. Прокомментировать ситуацию в администрации Палочки нам сегодня не смогли — глава поселения уехала по делам в райцентр и появится на рабочем месте только в понедельник.
«Когда мы все это затевали (создание Центра — ред.), мы опирались на указ президента от марта 2016 года, где говорится, что НКО, занимающиеся увековечиванием памяти, восстановлением братских захоронений, дается «зеленый свет» и оказывается вся необходимая помощь, — говорит Ирина Янченко. — А оказывается, это все только на бумаге. Администрация ни местная, ни районная ничем помочь не могут. Во-первых, у нас нет необходимого статуса. Чтобы попасть в реестр социально значимых НКО, которые могут на конкурсной основе претендовать на субсидирование — в том числе, и оплаты ЖКУ — надо чтобы организации было не меньше года. Общественную организацию «Живая память Верхнекетья» мы зарегистрировали только в марте этого года — чтобы взять в аренду помещение. Так что до года нам далеко. Мы написали обращения — и в администрацию президента, и в министерство культуры, чтобы нас кто-то взял на баланс. Но балласт никому не нужен...».
Чтобы спасти первый в стране Центр памяти раскулаченных, его создательницы объявили сбор денег через краудфандинговую платформу planeta.ru. Помочь Центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:
Номер счета 40703810864000001145
ИНН 7004008148
БИК 046902606
Корр. Счет 30101810800000000606
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"
Напомним, что Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героинями документального фильма ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?