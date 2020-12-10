Центр «Маленькая мама» предлагает томичам порадовать подарками подопечных детей

«Как создать праздник? Конечно, дарить подарки! Это даже радостнее, чем их получать, вы согласны? И вы можете стать "Дедами Морозами" для детей наших подопечных мам! Как? Очень просто — купить для них подарки. У нас деток 40 носиков-курносиков. Каждый "носик", конечно, ждет вкусный или красивый подарочек от главного волшебника этой ночи. Представляете, маленькое сердечко радостно забьется от вашего доброго дела?», — пишет фонд на своей страничке в соцсетях.

Благотворительный фонд «Право на детство» , который содержит кризисный центр «Маленькая мама», приглашает томичей помочь в подготовке подарков к Новому году для 40 детей матерей-подопечных центра.

Всем детям подопечных сейчас от 0 до 7 лет. В качестве подарка для них можно принести игрушку, сладости и фрукты. Фонд находится на улице Гагарина, 46, работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Любые вопросы можно задать по телефону: 53-51-01.





Отметим, благотворительный фонд «Право на детство» создан в 2011 году. Он реализует одновременно несколько проектов: кризисный центр «Маленькая мама», группа «Няня на час», «Склад дареных вещей» и приют «Маленькая мама». Цель фонда — снизить уровень отказов от детей среди малолетних мам.







В фонд могут обращаться молодые девушки, которые оказались в трудной жизненной ситуации с детьми. Зачастую, это выпускницы детских домов. В кризисном центре «Маленькая мама» работают кураторы случая, психологи, педагоги, социальный работник. Они оказывают помощь девушкам, помогают с документами, едой, одеждой, трудоустройством на работу, детей мамы имеют возможность оставить в группе дневного пребывания. Те, кому некуда пойти, могут временно пожить в приюте фонда.







Сотрудники «Маленькой мамы» стараются сделать так, чтобы подопечная девушка со временем стала самостоятельной и социализировалась настолько, чтобы смогла обходиться без помощи центра.







Подробнее о фонде мы рассказывали в материале «Большие проблемы маленьких мам».









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