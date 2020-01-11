Центр для людей с инвалидностью в Томске затопило отходами из канализации

Центр «Особая мода» в Томске, где занимаются люди с инвалидностью, столкнулся на новогодних праздниках с «грязной» проблемой. Помещение затопило отходами из канализации, сообщила руководитель АНО «Особая мода» Ирина Дорохова.

В многоквартирном доме на улице Щорса, 2б отходы из канализации вытекают прямо в квартиру. Авария на первом этаже здания произошла 3 января. Вода сверху заливается в натяжной потолок и провисает. По словам руководителя «Особой моды» Ирины Дороховой, их помещение раз в квартал топят соседи сверху и засоряется канализация. ​

«Наше помещение находится в безвозмездной аренде, — говорит худруководитель проекта «Особая мода» в Томске Евгений Работкин. — Сверху нас постоянно топят соседи, мы даже сделали в натяжном потолке специальную дырку для слива. Вода также идет через унитаз. Там влажные салфетки, фекалии и фантики от конфет. У нас рядом с туалетом находятся кухня и мастерская. Я не знаю, как работать в таких условиях. Колодец на улице забит нечистотами, вода не уходит».





На Щорса, 2б находится трехэтажный многоквартирный дом. По словам Евгения Работкина, на втором этаже — коммунальные комнаты с общим туалетом. Поэтому нет единственного собственника, к кому можно было обратиться с претензией.





Евгений Работкин считает, что засоры в канализации - это вина не только «Томскводоканала», но и людей, которые позволяют скидывать в водопровод предметы личной гигиены.





Аварийная служба «Томскводоканала» получила запрос на устранение проблемы. Специалисты выехали на место аварии.





«Если причина засора канализации касается внешних коммуникаций, то сегодня все будет устранено. А если причина на внутренних сетях, то это проблема управляющей компании», — отметили в пресс-службе компании.





Ирина Дорохова обращалась в УК «Кировская», но проблема так и не решилась.





В пространстве «Особая мода» людей с инвалидностью обучают шитью, говорят о моде и готовятся к конкурсам дизайнеров. Про то, как проходят конкурсы «Особой моды», смотрите в материале ТВ2.