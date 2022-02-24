Цена покупки доллара и евро в томских обменниках превысила 100 рублей

Российские банки резко ухудшили условия покупки валюты для населения на фоне войны с Украиной. Курсы обмена изменили Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие, в некоторых банках цена покупки превышает 100 рублей за доллар или евро.

Так, например, Газпромбанк покупает доллары по 82 рубля, продает — по 102, цена одного евро при покупке составляет 114 рублей. В банке ВТБ за доллар придется заплатить ровно 100 рублей, за евро — 103.

Падение курса рубля началось после объявления президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» по защите Донбасса, после которой Россия начала бомбить украинские аэропорты и военные базы.

После открытия Мосбиржи курс доллара поднялся на 6,5% по сравнению с предыдущим днем и составил 84 рубля — это минимальный курс рубля с января 2016 года, евро на открытии поднялся до 95 рублей.

Однако торги на бирже остановили торги на фоне обвала котировок — курс доллара к тому моменту достигал 89,5 рублей, евро — 100,8 рублей, до минимума упали также акции российских компаний. Позже торги снова приостановили на санкт-петербургской бирже, а индекс Мосбиржи упал ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2017 года.